السودان.. هدنة جديدة لمدة 72 ساعة

اتفق ممثلو الجيش وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة، حسبما أعلنت السعودية والولايات المتحدة.

وأوضح بيان سعودي أميركي أن وقف إطلاق النار سيبدأ الساعة السادسة من صباح الأحد بتوقيت الخرطوم.



وجاء في البيان المشترك: "اتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار، سيمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار".

وأضاف "اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان"، مشيراً الى أنه "في ضوء مؤتمر المانحين الإنساني يوم 19 يونيو، دعا المسهلان (الرياض وواشنطن) الطرفين إلى النظر في المعاناة الكبيرة للشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف".

وتابع "في حال عدم التزام الطرفان بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، سيضطر المسهلان إلى النظر في تأجيل محادثات جدة".



وكانت هدن سابقة فشلت في وقف الصراع الدامي الذي بدأ في السودان منتصف أبريل الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع.



والسبت قال وزير الصحة السوداني إن حصيلة الصراع بلغت حتى الآن أكثر من 3 آلاف قتيل و6 آلاف مصاب.



وأضاف الوزير أن نصف مستشفيات الخرطوم فقط، البالغ عددها 130، يعمل، وأن جميع مستشفيات ولاية غرب دارفور خارج الخدمة.