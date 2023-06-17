بيان سعودي أمريكي يخص هدنة السودان

لمح بيان سعودي أمريكي صدر اليوم السبت، الى تأجيل محادثات جدة في حال عدم الالتزام بالهدنة المعلنة بشأن السودان.

وجاء في البيان أنه "في حال عدم التزام الجيش والدعم السريع بالهدنة المعلنة سينظر في تأجيل محادثات جدة". وأضاف البيان "طرفا النزاع في السودان سيسمحان بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية". ولفت البيان السعودي الأمريكي أن "الهدنة في السودان تنص على منع تحقيق أي مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار".

