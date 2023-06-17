روسيا تكشف سبب الأزمة الأوكرانية: الحرب الهجينة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الأزمة الأوكرانية سببها الحرب الهجينة ضد روسيا، التي جهزت لها الدول الغربية منذ سنوات.



وقال لافروف: "تفاقم الوضع حول أوكرانيا نتيجة الحرب المختلطة ضد روسيا التي كان الغرب يعد لها لسنوات عديدة مع تحويل أوكرانيا إلى أداة لهذه الحرب من أجل تقويض أسس أمن بلادنا".



وأضاف: "أظهر شركاؤنا من الاتحاد الإفريقي فهما للأسباب الحقيقية للأزمة التي أوجدتها ممارسات الغرب، وأظهروا فهما لضرورة الخروج من هذا الوضع على أساس معالجة هذه الأسباب العميقة، وعلى أساس تطوير إجراءات ملموسة للقضاء على هذه الأسباب التي قوضت الأمن في القارة الأوروبية لسنوات عديدة".