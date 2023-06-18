مصرع عراقيين اثر انقلاب حافلتهم في ايران

وفي مقابلة مع وكالة ارنا للأنباء، قال حميد حسيني: "وقع هذا الحادث في الساعة 6:19 من صباح اليوم على بعد 35 كم من نيشابور (شرق إيران)، حيث قمنا على الفور في إغاثة المصابين وإرسال سيارتا إسعاف وحافلة إسعاف وطائرة مروحية من طوارئ 115 نيشابور وسيارتا إسعاف من سبزوار وسيارتا إسعاف من الهلال الأحمر التابع لنيشابور".وأضاف: "أسفر هذا الحادث عن مقتل ثلاثة ركاب عراقيين ومساعد سائق إيراني وإصابة 29 راكبا وسائق الحافلة".وأردف حسيني: "نقلت سيارة الإسعاف أربعة مصابين أصيبوا بجروح خطيرة و15 آخرين في حافلة الإسعاف وإصابتين بطائرة هليكوبتر للطوارئ إلى مستشفى حكيم و22 بهمن نيشابور، وتم الإشراف على رعاية المصابين الآخرين من قبل الطوارئ 115 من خبراء الطوارئ في مكان الحادث".وكانت هذه الحافلة التي تقل 33 راكبًا، بينهم 30 راكبًا وسائقان ومساعد، متوجهة من قم إلى مشهد، عندما فقدت السيطرة وانقلبت على مسافة 35 كيلومترًا من نيشابور.