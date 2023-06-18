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نيويورك تايمز تكشف شروط السعودية للتطبيع مع "إسرائيل"

دوليات

2023-06-18 | 04:00
نيويورك تايمز تكشف شروط السعودية للتطبيع مع &quot;إسرائيل&quot;
2,193 مشاهدة


السومرية نيوز - دوليات

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المطالب الأولية لولي العهد محمد بن سلمان، من الوفود الأميركية لتطبيع العلاقة مع إسرائيل ركزت على ضمانات أمريكية للدفاع عن السعودية من هجوم عسكري، وشراكة سعودية أمريكية لتخصيب اليورانيوم من أجل برنامج نووي مدني، وقيود أقل على مبيعات الأسلحة الأمريكية للمملكة.

وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلنكن اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد وقت قصير من إقلاع طائرته في وقت سابق من هذا الشهر من الرياض، حيث عقد اجتماعاً مطولاً مع ولي العهد السعودي و على مدار اربعين دقيقة، قدم بلينكين إيجازًا للزعيم الإسرائيلي بشأن المطالب المهمة التي كان ولي العهد محمد بن سلمان، يطالب بها دولته لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وقد قدم نتنياهو معلومات جديدة عن مطالبه ايضا في هذه المفاوضات.

فيما يلي تكملة للتقرير:

كانت المكالمة الهاتفية - التي وصفها اثنان من المسؤولين الأمريكيين - بمثابة منعطف في محاولة إدارة بايدن طويلة المدى للتوسط في صفقة دبلوماسية تاريخية بين السعودية وإسرائيل، وهما خصمان تاريخيان انخرطا في مغازلة سرية جزئيًا بشأن عدم ثقتهم المشتركة في عدوها اللدود إيران.

قرر البيت الأبيض، الذي ظل على مدى أكثر من عامين راضياً إلى حد كبير عن عدم الانخراط في دبلوماسية السلام في الشرق الأوسط، المراهنة الان على هذا المسعى.

الولايات المتحدة الآن في خضم مفاوضات معقدة من بين ثلاثة قادة لديهم أسبابهم الخاصة لإبرام صفقة ولكنهم يقدمون مطالب قد تكون باهظة الثمن وهم ببساطة لا يحبون أو يثقون ببعضهم البعض.

قال العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين إن فرص إبرام صفقة يمكن أن تكون أقل من 50٪ ؜، وقال بلنكن إنه "ليس لديه أوهام" بأن الطريق إلى الصفقة سيكون سريعًا لكن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل سيكون أحد الأحداث الأكثر دراماتيكية في إعادة الاصطفاف المستمر للشرق الأوسط، ويمكن أن يجني فوائده قادة البلدين، وكذلك الرئيس بايدن، الذي يواجه إعادة انتخابه السنة المقبلة.

كما أنه سيوضح ما كان صحيحًا لفترة طويلة: أن حكومة واحدة من أكثر دول العالم العربي نفوذاً جعلت اولوية دعمها للدولة الفلسطينية المستقلة أقل وبشكل فعال.

بالنسبة للسيد نتنياهو، فإن اعتراف المملكة بإسرائيل سيكون بمثابة انتصار سياسي كبير للزعيم المحاصر، الذي تواجه حكومته الائتلافية اليمينية المتشددة معارضة داخلية شرسة.

من جانبه، يسعى الأمير محمد إلى تعزيز العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، والحصول على المزيد من الأسلحة الأمريكية، وموافقة الولايات المتحدة على أن تقوم المملكة بتخصيب اليورانيوم كجزء من برنامج نووي مدني - وهو أمر طالما قاومته واشنطن.

بالنسبة لبايدن، فإن الاقتراب من المملكة يحمل في طياته مخاطر سياسية - فقد تعهد ذات مرة بجعل المملكة "منبوذة" - لكن الاتفاق الدبلوماسي في الشرق الأوسط قد يكون نعمة قبل انتخابات عام 2024.


يرى المسؤولون الأمريكيون أيضًا أهمية استراتيجية في تعزيز العلاقات مع السعودية باعتباره وسيلة لمنع الرياض من الانجذاب أكثر نحو الصين، وهما دولتان انخرطتا في عناق دافئ بشكل متزايد.

ما يعمل ضد آفاق الصفقة هو حقيقة أن جميع الأطراف سوف تضطر إلى عكس مسارها على الأقل في موقف واحد اتخذته منذ فترة طويلة: بالنسبة لإسرائيل، عليها ان تغير موقفها القائل إنها لن تسمح بتخصيب اليورانيوم في السعودية؛ بالنسبة للمملكة، القول إن السلام مع إسرائيل لا يمكن أن يتحقق إلا بعد قيام دولة للشعب الفلسطيني وبالنسبة إلى بايدن، فإن تعزيز تحالف أوثق مع السعودية سيساعده على تقديم تبرير علني عن سبب تغيير موقفه من الأمير محمد.

وصف العديد من المسؤولين الأمريكيين الاندفاع الحالي من قبل إدارة بايدن وفرص نجاحه، بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المفاوضات وقالوا إنهم يعتقدون أن تضافر العوامل أوجد نافذة زمنية - ربما قبل العام المقبل عندما تشتد دورة الانتخابات الأمريكية - من اجل التوصل الى اتفاق محتمل.

أحد العوامل هو أن الرئيس الديمقراطي قد يكون لديه فرصة أفضل من الرئيس الجمهوري لتقديم الصفقة لأعضاء الحزب والحصول على دعم البعض في المعارضة السياسية.

في الأسابيع الأخيرة، سرّعت إدارة بايدن إيقاع كبار المسؤولين الذين يسافرون إلى الرياض وتل أبيب للقاء الأمير محمد نتنياهو.

هذا الأسبوع، وبعد أيام قليلة من زيارة بلينكن، ترأس بريت ماكغورك، المسؤول الكبير في البيت الأبيض الذي يتعامل مع سياسة الشرق الأوسط، وفدا في رحلة غير معلنة لمواصلة المفاوضات، وفقا لمسئولين أمريكيين كما سافر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، إلى المملكة في مايو.

يقول مارتن إنديك، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، "لقد قرر بايدن المضي قدمًا في ذلك، ويدرك الجميع في الإدارة الآن أن الرئيس يريد ذلك"، مضيفًا أن وجود رئيس أمريكي ملتزم كان ضروريًا منذ فترة طويلة لتحقيق اختراقات دبلوماسية بين إسرائيل والدول العربية "عندما تتحدث عن السلام في الشرق الأوسط، يتطلب الأمر ثلاثة ليتم ذلك".

قد تواجه اتفاقية دفاع جديدة أو صفقة نووية مع المملكة عقبة أخرى: الحصول على موافقة من الكونجرس المنقسم بشدة حيث من المرجح أن يصوت بعض الأعضاء البارزين في حزب بايدن ضدها، لكن تحالفات سياسية غريبة تشكلت أيضًا، حيث ساعد أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري البارزين، ليندسي جراهام من ساوث كارولينا، بهدوء في مفاوضات البيت الأبيض.

ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق وقال ممثل عن مجلس الأمن القومي إن سياسة إدارة بايدن في الشرق الأوسط "تشمل جهوداً لتوسيع وتعزيز اتفاقيات إبراهيم"، فضلاً عن جهود لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، كما لم يخف نتنياهو أمله في إبرام صفقة مع السعوديين.

لقد تطورت احتمالية التقارب الرسمي بين إسرائيل والسعودية لسنوات، لكن كلا الجانبين شاهدا الكثير من العقبات لجعل الفكرة حقيقة واقعة.

عندما ترأس الرئيس ترمب في سبتمبر 2020 توقيع اتفاقيات إبراهيم - الاتفاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودولتين عربيتين في الخليج - لم يكن السعوديون مستعدين للانضمام إلى الاتفاقية.

على الرغم من أن بايدن اتخذ موقفًا فاترًا تجاه الأمير محمد، المعروف باسم MBS، في جزء منه بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الكاتب المساهم في واشنطن بوست، فقد زار المملكة على مضض في يوليو الماضي.

وصلت العلاقات بين البلدين إلى الحضيض في أكتوبر، عندما أعلن السعوديون أنهم يخفضون إنتاج النفط، وهي خطوة أثارت غضب المسؤولين الأمريكيين.

بذلت الحكومتان جهودًا هادئة لإصلاح العلاقات خلال فصل الشتاء ثم في مايو، عندما زار مستشار الأمن القومي سوليفان الرياض، أشار الأمير محمد إلى استعداد أكبر لتطبيع العلاقات مع إسرائيل واتفق مع سوليفان في أن هذا العام قد يكون الوقت المناسب للقيام بذلك - ولكن يجب ان يكون بسعر مناسب، وفق شخصين مطلعين على ما حدث في الرحلة.

يبدو أن هذه الرسالة، التي نقلها سوليفان إلى بايدن، قد أثرت في الرئيس للتوجه نحو دفع الصفقة الى امام وأدى ذلك إلى زيارة الرياض هذا الشهر قام بها بلينكن وماكغورك.

بالنسبة للسعودية، التطبيع مع إسرائيل لا يتعلق بإسرائيل بقدر ما يتعلق بما يمكن أن تحصل عليه من الولايات المتحدة، الضامن التاريخي لأمنها.

يقول مسؤولون سعوديون إنه بالنظر إلى عدم شعبية إسرائيل بين المواطنين السعوديين، فإن تطبيع العلاقات مع الدولة سيكلف الأمير محمد رأس المال السياسي مع شعبه ولتبرير ذلك، كما يقولون، سيحتاج إلى الحصول على تنازلات كبيرة من الولايات المتحدة، مع التركيز على ردع إيران.

لكن المطالب الأولية للأمير محمد كانت شديدة: ضمانات أمريكية للدفاع عن السعودية من هجوم عسكري، وشراكة سعودية أمريكية لتخصيب اليورانيوم من أجل برنامج نووي مدني، وقيود أقل على مبيعات الأسلحة الأمريكية للمملكة".
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