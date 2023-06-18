رويترز: صادرات إيران من النفط تسجّل أعلى مستوياتها منذ 2018

وتجاوزت صادرات الخام الإيراني 1.5 مليون برميل يومياً في أيار/ مايو الماضي، وهو أعلى معدل شهري منذ 2018، قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، بحسب البيانات.في أيار/مايو الماضي، أعلنت إيران أنّها زادت إنتاجها من الخام إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً. ويمثّل هذا نحو 3% من المعروض العالمي، وسيكون الأعلى منذ 2018، وفقاً لأرقام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".وهذا الأسبوع، قدّرت وكالة الطاقة الدولية إنتاج إيران في أيار/ مايو الماضي نحو 2.87 مليون برميل يومياً، وهو ما يقترب من الرقم الرسمي الإيراني.ويأتي ارتفاع الإنتاج النفطي من إيران في الوقت الذي تخفض "أوبك+"، التي تضم "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج لدعم سوق النفط.في مطلع شهر حزيران/ يونيو الجاري اتفق أعضاء "أوبك+" على الحد من إمدادات النفط حتى عام 2024، لكنّ إيران ليست مطالبة بإجراء تخفيضات لأنّها، إلى جانب فنزويلا وليبيا، لديها استثناء.في السياق، أشارت "رويترز" إلى أنّ "الصين هي أكبر زبائن إيران، بينما تتجه الصادرات النفطية أيضاً إلى سوريا وفنزويلا"، وفقاً للمحللين وبيانات الشحن.وفي آذار/مارس الماضي، أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قوله إنّ صادرات بلاده من النفط بلغت أعلى مستوياتها منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية عام 2018، كاشفاً عن بلوغها نحو 83 مليون برميل مقارنة بالعام المالي السابق له، ومرتفعة بمعدل 190 مليون برميل عن المستويات قبل عامين.