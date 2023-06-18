الزلازل تهز سوريا.. 8 هزات أرضية بقوى مختلفة خلال 24 ساعة

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - أن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة 4:23 من صباح اليوم 3 هزات في تركيا، تراوحت شداتها ما بين 2.9 و3.7 درجة على مقياس ريختر، و3 هزات في لواء اسكندرون تراوحت شداتها ما بين 1.6 و2.5 درجة.ونوه المركز إلى أن المحطات سجلت أيضا هزة شمال غرب حماة بـ 5 كم بقوة 3.0 درجة، وهزة شمال غرب اللاذقية بقوة 1.5 درجة.