ثلاث دول تحدد رسمياً موعد عيد الأضحى المبارك

وأكدت الجهات المختصة في الدول الثلاث أنه وفقًا لهذه الرؤية، سيكون الخميس 29 حزيران الجاري، عيد الأضحى المبارك.وقبل يومين، دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة (الذي يكون عيد الأضحى في العاشر منه) مساء اليوم الأحد.