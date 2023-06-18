الاتحاد الأوروبي: عودة سوريا الى الجامعة العربية لم تأت في الوقت المناسب

وقال بوريل ان "الاتحاد الأوروبي يحترم القرار السيادي لجامعة الدول العربية بإعادة سوريا إلى المنظمة".وأضاف: "نحن نرى أيضا أن هذا تم في وضع لم يبذل فيه النظام السوري أي جهود كبيرة لحل النزاع".ويذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد قد حضر القمة العربية في جدة لأول منذ بدء الأزمة السورية في عام 2011.