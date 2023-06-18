رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

وبذلك يكون يوم غد الإثنين أول أيام شهر ذي الحجة، ويوم الثلاثاء 27 يونيو/ حزيران يوم عرفة، فيما سيكون يوم الأربعاء 28 يونيو/ حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كل من ماليزيا وسلطنة بروناي وإندونيسيا رسميًا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم الاحد، وبذلك يكون الخميس 29 حزيران الجاري، عيد الأضحى.وقبل يومين، دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة (الذي يكون عيد الأضحى في العاشر منه) مساء اليوم الأحد.