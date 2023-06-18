اتفاق نهائي.. برشلونة يحسم التعاقد مع مهاجم برازيلي

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد وصل برشلونة وأتلتيكو باراناينسي إلى اتفاق نهائي بشأن نقل المهاجم فيتور روكي إلى النادي الكتالوني.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الناديين اتفقا على صيغة الصفقة التي ستبلغ 35 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات.وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة اتفق على دفع أموال الصفقة على 3 سنوات، بسبب الأزمة الاقتصادية للبارسا.وسيوقع صاحب الـ 18 عاما على عقد مدته 5 سنوات، وستبلغ قيمة الشرط الجزائي مليار يورو.وذكرت أن الناديين سيتبادلان الأوراق الرسمية لصفقة فيتور روكي يوم الخميس أو الجمعة المقبلين.وكان برشلونة يبحث بشدة عن مهاجم جديد كي يكون بديلا للمخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الموسم المقبل.