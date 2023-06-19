مقتل واصابة عشرات الفلسطينيين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين

وقالت مصادر فلسطينية أن "الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص والغاز المسيل للدموع، نحو الشبان الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات".وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "قتلى الاقتحام الإسرائيلي لجنين هم قيس مجدي عادل جبارين، البالغ من العمر 21 عاما، وخالد عزام عصاعصة ويبلغ من العمر 21 عاما، وقسام فيصل أبو سرية وعمره 29 عاما، والطفل أحمد يوسف صقر ويبلغ من العمر 15 عاما".وأوضحت المصادر أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت الشابين عاصم أبو الهيجا، ومصعب البرمكي".في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "إصابة 7 جنود إسرائيليين بجروح طفيفة ومتوسطة إثر تفجير عبوة ناسفة بمركبتهم العسكرية، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين".