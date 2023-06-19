بلينكن: متفقون مع الصين على ضرورة استقرار العلاقات الثنائية

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي بعد محادثات في بكين استمرت يومين، أنّه "في كلّ اجتماع، شدّدت على أنّ المشاركة المباشرة والتواصل المستمر على المستويات العليا هما أفضل طريقة لإدارة الخلافات بمسؤولية وضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع".واضاف: "سمعت الشيء نفسه من نظرائي الصينيين. كلانا متّفق على الحاجة إلى استقرار علاقاتنا".