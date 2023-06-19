"مجزرة المدرسة".. أوغندا تلاحق المرتكبين وتوقف 20 مشتبها به

وأعلنت الشرطة الأوغندية أن 20" شخصا أوقفوا للاشتباه بتواطؤهم مع مجموعة مسلحة متهمة بالوقوف وراء هجوم الأسبوع الماضي على مدرسة قرب الحدود مع الكونغو الديموقراطية".وأكد المتحدث باسم الشرطة فريد إينانغا في مؤتمر صحفي "اعتقال 20 شخصا يشتبه بتواطؤهم مع القوات الديموقراطية المتحالفة" المتمركزة في الكونغو الديموقراطية.وأضاف "تحقيقاتنا تشمل أيضا ناظر المدرسة والمدير. عليهما تقديم الأجوبة لبعض الأسئلة"، من دون أن يوضح ما إذا تم توقيفهما.وقال إينانغا إن "عدد ضحايا الهجوم المروع على مدرسة لوبيريها الثانوية في مبوندوي الواقعة في منطقة نائية بغرب أوغندا في ساعة متأخرة الجمعة، بلغ 42 قتيلا بينهم 37 تلميذا".وجرح 6 أشخاص آخرين ولا يزالون في المستشفى، وفق المتحدث.ومنذ 2019، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن بعض من هجمات القوات الديموقراطية المتحالفة ويصف هذه المليشيات بأنها فرع محلي له تحت اسم داعش-ولاية وسط أفريقيا.وكانت أوغندا أرسلت قوات إلى الكونغو للمساعدة في محاربة القوات الديمقراطية المتحالفة.