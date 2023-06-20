أثناء رحلة تدريبية.. مصرع طيار إثر تحطم طائرة عسكرية بالاردن

الحمد لله على نجاة طياريها....
تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أثناء رحلة تدريبية في منطقة البقعة دون حدوث إصابات في المدنيين نتج عنه تحطم الطائرة وإصابة طياريها وحالتهما العامة متوسطة. pic.twitter.com/wSPWyMi5uy
— خالد الجهني (@KhaledEljuhani) June 19, 2023
الحمد لله على نجاة طياريها....
تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أثناء رحلة تدريبية في منطقة البقعة دون حدوث إصابات في المدنيين نتج عنه تحطم الطائرة وإصابة طياريها وحالتهما العامة متوسطة. pic.twitter.com/wSPWyMi5uy