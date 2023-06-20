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على متنها ملياردير بريطاني.. اختفاء غواصة خلال رحلة لمشاهدة حطام سفينة تيتانيك
دوليات
2023-06-20 | 04:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
612 مشاهدة
السومرية نيوز - دوليات
أطلقت قوات خفر السواحل الأمريكية عملية بحث وإنقاذ، عن غواصة فُقدت خلال رحلة استكشافية إلى حطام السفينة تيتانيك، حسبما أفادت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية في تقريرها، وقالت المجموعة التي تقوم بالرحلة، Oceangate Expeditions، إنها "تستكشف وتحشد جميع الخيارات لإعادة الطاقم بأمان".
أضافت المجموعة: "ينصب تركيزنا بالكامل على أفراد الطاقم في الغواصة وعائلاتهم. نحن ممتنون بشدة للمساعدة المكثفة التي تلقيناها من العديد من الوكالات الحكومية وشركات أعماق البحار في جهودنا لإعادة الاتصال بالغواصة، نحن نعمل من أجل العودة الآمنة لأفراد الطاقم".
*فقدان غواصة خلال رحلة لحطام سفينة تيتانيك
تقول الشركة على موقعها بالإنترنت، إن الغواصة تتسع لما يصل إلى خمسة أشخاص. ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها، وتواصلت CNN مع خفر السواحل في بوسطن والسلطات بإقليم نيوفاوندلاند في كندا.
اصطدمت سفينة تيتانيك بجبل جليدي في رحلتها الأولى وغرقت بشمال المحيط الأطلسي (حلف الناتو) في أبريل/نيسان 1912، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص. تم اكتشاف حطام السفينة تيتانيك في عام 1985، ويقع في جزأين من قاع المحيط على بعد 13000 قدم تقريباً تحت السطح جنوب شرقي نيوفاوندلاند.
في الآونة الأخيرة، تم تقديم جولات خاصة مكلفة للسياح، مما يسمح للناس برؤية الحطام عن قرب.
في حين توضح نسخة مؤرشفة بموقع OceanGate على الويب، يمكن الوصول إليها عبر موقع أرشيف الإنترنت (Wayback Machine)، ما يمكن أن يتوقعه الركاب في الرحلة التي تبلغ قيمتها 250 ألف دولار.
"اتبع خطى جاك كوستو وكن مستكشفاً تحت الماء، بدءاً من الغوص إلى حطام سفينة RMS Titanic. هذه فرصتك للخروج من الحياة اليومية واكتشاف شيء غير عادي حقاً. كن واحداً من القلائل الذين يرون التيتانيك بأم عينيك".
*رحلة استكشافية
الرحلة الاستكشافية التي تستغرق ثمانية أيام، تتمركز في سانت جون في نيوفاوندلاند. وتبدأ الرحلة بقطع مسافة 400 ميل بحري إلى موقع الحطام.
هناك، ما يصل إلى خمسة أشخاص، وضمن ذلك الربان و"خبير المحتوى" وثلاثة ركاب يدفعون الرسوم، على متن الغواصة المسماة "تايتان" والنزول إلى قاع المحيط.
وفقاً لـOceanGate، فإن تايتان عبارة عن غواصة يبلغ وزنها 23000 رطل مصنوعة من ألياف الكربون والتيتانيوم. كميزة أمان، تستخدم الغواصة "نظام مراقبة صحة الهيكل في الوقت الفعلي (RTM)" الذي يحلل الضغط على السفينة وسلامة الهيكل، حسبما تقول الشركة. كما أن لديها دعم الحياة لطاقم مكون من خمسة أفراد لمدة تصل إلى 96 ساعة، كما يشير الموقع.
ملياردير بريطاني على متن الغواصة
في سياق متصل أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الملياردير هاميش هاردينغ على متن الغواصة المفقودة منذ صباح الأحد، بعد رحلة سياحية إلى أعماق البحر نحو حطام سفينة "تيتانيك".
ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية عن ابن زوجة الملياردير هاردينغ، نبأ وجوده في الغواصة المفقودة، حيث أكدت شركة Action Aviation للطيران التجاري، التي يعتبر هاردينغ مديرها، أنه يشارك في الرحلة إلى حطام "تيتانيك".
وحسب القناة، يوجد بين الركاب الخمسة على متن الغواصة أيضاً، خبير الغوص الفرنسي بول هنري نارجيوليت، فضلاً عن ستوكتون راش، مؤسس ومدير شركة "أوشن غيت" التي تنظم الرحلات إلى حطام "تيتانيك" تحت الماء مقابل 250 ألف دولار.
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