لأربع سنوات.. المفوضية الأوروبية تطلب دعم كييف بـ 50 مليار يورو

طلبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الثلاثاء، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم مبلغ إضافي مقداره 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقالت فون دير لايين في تصريح لها، انها "طلبت من دول الاتحاد الأوروبي تقديم مبلغ إضافي مقداره 50 مليار يورو (55 مليار دولار) لدعم أوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة".



وأضافت: "ستسمح لنا هذه الاحتياطات المالية بتحديد دعمنا المالي بناء على تطور الوضع ميدانيا".