وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار، عبر تيليغرام، إن "القوات الأوكرانية استعادت قرية بياتيخاتكي الواقعة في قطاع شديد التحصين من خط المواجهة، بالقرب من أقرب الطرق المباشرة إلى ساحل بحر آزوف في البلاد".وأضافت "لن يتخلى العدو بسهولة عن مواقعه، وعلينا أن نعد أنفسنا لمواجهة صعبة، الجيش يتحرك وفق المخطط والضربة الكبرى لم تأتِ بعد".وبينت، أن "أشرس القتال يدور في شرق وجنوب أوكرانيا"، مضيفةً أن "الجيش الأوكراني منع تقدماً روسيّاً في الشرق، حيث يركز وحداته، بما في ذلك قوات سلاح الجو".