بعد شهرين.. حصيلة النازحين والفارين من السودان بسبب الحرب

وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال مؤتمر صحفي في نيروبي: "اليوم تجاوزنا عتبة نصف مليون لاجئ من السودان بعد بدء الصراع"، مضيفًا: "نزح مليونا شخص داخل البلاد".وأضاف غراندي "إذا لم نقم بإسكات البنادق، سيستمر نزوح الشعب السوداني".واندلعت المعارك في السودان في 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.