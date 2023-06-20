في يومهم العالمي.. اردوغان يوجه رسالة الى المجتمع الدولي بشأن اللاجئين

وقال أردوغان، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، إن "بلاده التي التزمت دائما بواجبها الإنساني وحسن الجوار، تدعم عودة اللاجئين إلى أوطانهم بطريقة آمنة وطوعية وكريمة، بحسب قناة "تي أر تي" التركية".وخص الرئيس التركي برسالته تلك البلدان التي تعلم دروساً في حقوق الإنسان والديمقراطية للجميع ما عدا نفسها، على حد قوله.واضاف: "يبلغ عدد النازحين حالياً حوالي 110 ملايين شخص، من بينهم 35.5 مليون يواصلون حياتهم كلاجئين خارج أوطانهم، و62.5 مليون منهم اضطروا للعودة إلى بلدانهم".وتابع: "نحن نرفض خطابات الكراهية، وأديولوجية النازيين الجدد، وعداء الإسلام، وكراهية الأجانب التي انتشرت كاللبلاب السام في المجتمعات الأخرى بعد ترسخها في البلدان الغربية".