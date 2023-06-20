وأضاف غالانت، خلال زيارة للجنود المصابين في المستشفى: "لقد أصدرت تعليماتي للمؤسسة الأمنية، وقوات حرس الحدود ، بالقيام بنشاط استباقي هجومي أينما كان هناك تهديد على الإسرائيليين أو جنود الجيش"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وصباح أمس الاثنين، قصفت مروحيات إسرائيلية من نوع "أباتشي" أهدافا في مخيم جنين، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، في محاولة لإبعاد فلسطينيين من أجل إجلاء جرحى من الجيش الإسرائيلي، سقطوا خلال انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية كانت تقلهم، لدى تنفيذ عملية عسكرية في المخيم.وعلى إثر ذلك، دارت اشتباكات واسعة النطاق، بين قوات الجيش الإسرائيلي والمسلحين، وسط إرسال تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المكان، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن 7 جنود إسرائيليين أصيبوا جراء تفجير العبوات الناسفة في جنين ومخيمها.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مخيم جنين إلى 5 قتلى و62 مصابا.