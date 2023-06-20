خلال الاحداث الأخيرة.. إحصائية بعدد حالات العنف " الجنسي" في السودان

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
30
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
30
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
06:00 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ثلاثة سيناريوهات محتملة لما حدث بغواصة موقع "تايتانيك"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-459524-638228728757465794.png
خلال الاحداث الأخيرة.. إحصائية بعدد حالات العنف " الجنسي" في السودان
دوليات
2023-06-20 | 11:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
388 مشاهدة
أكدت سليمى إسحاق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية السودانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات النساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي المرتبط بالصراع الدائر في البلاد إلى 61 حالة.
وقالت إسحاق في تصريح خاص لوكالة أنباء العالم العربي "تم توثيق 36 حالة عنف جنسي في ولاية الخرطوم، و25 حالة في جنوب دارفور، تشمل حالات اغتصاب وعنف جنسي بأشكال مختلفة متصل بالنزاع الدائر حاليا في السودان".
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، أنها تلقت تقارير تفيد بتعرض 53 امرأة وفتاة لأعمال عنف جنسي في السودان، مشيرة إلى تعرضهن "لانتهاكات مروعة، بما فيها الاغتصاب، والاعتداءات الجنسية، والاستغلال الجنسي، والعنف الجسدي".
وأضافت إسحاق أن "هناك العشرات من الحالات لم يتم توثيقها لأسباب عدة"، معتبرة أن "الحالات الموثقة حاليا لا تشمل كل حالات العنف الجنسي التي تتعرض لها النساء والفتيات في مناطق النزاع في السودان، بسبب صعوبة حصرها وصعوبة التواصل وتقديم الخدمات مع المتعرضات للعنف الجنسي والجسدي".
وتحدثت المسؤولة السودانية عن صعوبة الوصول إلى ضحايا العنف الجنسي بسبب استمرار المعارك وغياب الخدمات.
وقالت "نسعى للتواصل مع الضحايا من أجل تقديم الخدمات التي تشمل تقديم أدوية تمنع الحمل أو تمنع انتقال الأمراض المنقولة جنسيا، أو أي آثار قد تعاني منها الضحية بعد تعرضها للعنف الجنسي؛ وفي حال موافقة الضحية، نقوم بتقديم خدمات الدعم النفسي عبر الهاتف لها".
ووفقا لتقرير للأمم المتحدة، فإن النساء المُعيلات في السودان يخرجن للعمل والتسوق، ويخاطرن بالخروج من المنزل لتلبية احتياجات أسرهن، وبالتالي يتعرضن لمخاطر فقدان حياتهن.
وحول الطرق والأساليب التي تتعرض لها ضحايا العنف الجنسي في السودان، أوضحت إسحاق أن "العنف الجنسي المتصل بالنزاع يتضمن التحرش اللفظي، والتعذيب بالاغتصاب، والحمل القسري، والاغتصاب الجماعي، أو الإجبار على القيام بأعمال مهينة".
وتابعت "أغلب الحالات التي تم توثيقها تحدثت أن من يقومون بعمليات العنف الجنسي يرتدون زي قوات الدعم السريع أو شكلهم يوحي بأنهم من الدعم السريع، كما أن أغلب الحالات تم توثيقها في مناطق سيطرة الدعم السريع في جنوب دارفور".
كانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في السودان حذّرت من أن الصراع الدائر هناك سيترك آثارا مدمرة على المدنيين، خاصة النساء اللاتي يخاطرن بحياتهن من أجل الخروج من المنزل لتلبية احتياجات أسرهن.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مجلس الوزراء يحدد عطلة عيد الاضحى المبارك
محليات
54.31%
10:06 | 2023-06-20
مجلس الوزراء يحدد عطلة عيد الاضحى المبارك
10:06 | 2023-06-20
بفارق 15 ألفاً عن السعر الرسمي.. صرف الدولار أمام الدينار العراقي بالأسواق المحلية
اقتصاد
16.47%
03:08 | 2023-06-19
بفارق 15 ألفاً عن السعر الرسمي.. صرف الدولار أمام الدينار العراقي بالأسواق المحلية
03:08 | 2023-06-19
مصرع وإصابة نحو 60 شخصاً بحادث "مأساوي" جنوبي بابل
محليات
15.73%
07:43 | 2023-06-19
مصرع وإصابة نحو 60 شخصاً بحادث "مأساوي" جنوبي بابل
07:43 | 2023-06-19
بالوثيقة.. التربية تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات السادس الإعدادي
محليات
13.48%
09:42 | 2023-06-19
بالوثيقة.. التربية تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات السادس الإعدادي
09:42 | 2023-06-19
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
مخاطر الذكاء الاصطناعي على التعليم - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-20
Morning Live
مخاطر الذكاء الاصطناعي على التعليم - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-20
ناس وناس
بغداد.. الكاظمية المقدسة - الحلقة ٤١ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-20
ناس وناس
بغداد.. الكاظمية المقدسة - الحلقة ٤١ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-20
Celebrity
صانع المحتوى عمرو طرزان - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-19
Celebrity
صانع المحتوى عمرو طرزان - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-19
خط أحمر
استخدم حبوب منومة بشراب الكبتشينو للتخلص من زملائه - الحلقة ٨ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-18
خط أحمر
استخدم حبوب منومة بشراب الكبتشينو للتخلص من زملائه - الحلقة ٨ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-18
عشرين
الصناعة العراقية .. وفرة بالعمالة وشرعنة للبطالة - الحلقة ١٠ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-18
عشرين
الصناعة العراقية .. وفرة بالعمالة وشرعنة للبطالة - الحلقة ١٠ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-18
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Dayane & The City
اتيكيت المائدة وطريقة عمل السوشي - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-16
Dayane & The City
اتيكيت المائدة وطريقة عمل السوشي - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-16
الأكثر مشاهدة
Morning Live
مخاطر الذكاء الاصطناعي على التعليم - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-20
Morning Live
مخاطر الذكاء الاصطناعي على التعليم - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-20
ناس وناس
بغداد.. الكاظمية المقدسة - الحلقة ٤١ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-20
ناس وناس
بغداد.. الكاظمية المقدسة - الحلقة ٤١ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-20
Celebrity
صانع المحتوى عمرو طرزان - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-19
Celebrity
صانع المحتوى عمرو طرزان - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-19
لقطات
متهم يروي تفاصيل عمله في الدعارة | 52 دقيقة
16:00 | 2023-06-18
لقطات
متهم يروي تفاصيل عمله في الدعارة | 52 دقيقة
16:00 | 2023-06-18
خط أحمر
استخدم حبوب منومة بشراب الكبتشينو للتخلص من زملائه - الحلقة ٨ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-18
خط أحمر
استخدم حبوب منومة بشراب الكبتشينو للتخلص من زملائه - الحلقة ٨ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-18
عشرين
الصناعة العراقية .. وفرة بالعمالة وشرعنة للبطالة - الحلقة ١٠ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-18
عشرين
الصناعة العراقية .. وفرة بالعمالة وشرعنة للبطالة - الحلقة ١٠ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-18
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تتمكن الحكومة الحالية من تحسين واقع الكهرباء في العراق؟
هنالك نافذة أمل
هنالك نافذة أمل
مشكلة يصعب حلها
مشكلة يصعب حلها
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.