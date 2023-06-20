"غواصة تايتانيك".. حديث عن صعوبة عملية الإنقاذ

رغم صعوبة المهمة، ما يزال البحث جاريا عن غواصة مفقودة كانت تعمل لنقل أفراد لمشاهدة حطام سفينة "تايتانيك"، في منطقة بعيدة في المحيط الأطلسي.







وتتركز عمليات البحث على سطح المياه وداخلها، في منطقة تبعد حوالي 1450 كيلومتر شرق كيب كود.



وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن رجال الإنقاذ قد يضطرون إلى مواجهة "تحديات ضخمة" على عمق 12500 قدم (نحو 4000 متر) تحت سطح المحيط الأطلسي.



وتحدث المصدر مع الأدميرال السابق في البحرية الملكية البريطانية، كريس باري، لمعرفة الأسباب التي تصعّب عملية البحث، حيث قال: المشكلة الأولى هي عدم وجود إشارة استغاثة قادمة من الغواصة. وفقدت، مساء الأحد الماضي، غواصة سياحية صغيرة وعلى متنها 5 أشخاص، كانت في رحلة لزيارة حطام سفينة "تايتانيك" في منطقة قبالة سواحل أميركا الشمالية.وتتركز عمليات البحث على سطح المياه وداخلها، في منطقة تبعد حوالي 1450 كيلومتر شرق كيب كود.وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن رجال الإنقاذ قد يضطرون إلى مواجهة "تحديات ضخمة" على عمق 12500 قدم (نحو 4000 متر) تحت سطح المحيط الأطلسي.وتحدث المصدر مع الأدميرال السابق في البحرية الملكية البريطانية، كريس باري، لمعرفة الأسباب التي تصعّب عملية البحث، حيث قال: المشكلة الأولى هي عدم وجود إشارة استغاثة قادمة من الغواصة.

وأضاف "هذا يعني أن تقنية الإنقاذ، التي تبحث عن الإشارات القادمة من السفن المنكوبة، لن يكون بإمكانها العثور عليها"، مشيرا الى أن الجو مظلم تماما هناك.. سترى حوالي 20 قدما (6 أمتار) فقط أمامك مع أضواء البحث.

وتابع "كما أن لديك الكثير من الطين والأشياء الأخرى التي جرفتها المحرّكات وهناك أيضا الكثير من الحطام حول تياتانيك، مما يعني أن قاع البحر غير مستوٍ ومغطى بالعقبات"، مضيفاً أن "عناصر الإنقاذ لن تتعامل مع الطقس، لكنها ستتعامل مع تيارات المحيط القوية جدا، الأمر يشبه التواجد في الفضاء.. نفس درجة الخطر ونفس الدرجة من المشكلات".