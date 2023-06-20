حديث إيراني جديد يخص إحياء الإتفاق النووي

وقال رئيسي: "لدينا عدة ملفات مطروحة على الطاولة، وإحياء خطة العمل المشتركة الشاملة مدرجة على جدول أعمالنا، ونسعى إلى رفع العقوبات وإفشالها".وأضاف: "يجب علينا النهوض بأوضاع البلاد بطريقة لا تؤثر فيها العقوبات".وأوضح رئيسي: "هناك أطراف حاولت أن تحصل على المطالب التي لم تتمكن من تحقيقها في المفاوضات عن طريق أعمال الشغب، إلا أن رسائلهم اليوم تدل على ندامتهم".كما أكد رئيسي قائلا "إذا تحلت أطراف التفاوض بنهج الاعتدال، ستستمر المفاوضات وتصل إلى النتيجة المرجوة".