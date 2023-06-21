زلزال بقوة 5 درجات يضرب إيران

وحسب بيانات "الأوروبي الكتوسطي"، فإن مركز الهزات الأرضية يقع على على عمق 10 كيكومترات وعلى بعد 91 كلم شمال غرب مدينة بندر عباس التي يبلغ عدد سكانها نحو 352 ألف نسمة.ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.