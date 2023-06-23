أمريكا تحذر من الوضع في الضفة الغربية: يخرج عن السيطرة

وقال تورك إن: "عمليات القتل الأخيرة وأعمال العنف وكذلك الخطاب الناري، لا تؤدي سوى إلى دفع الإسرائيليين والفلسطينيين أعمق في الهاوية"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.وكانت الولايات المتحدة قد أعربت، يوم الأربعاء، عن "قلقها العميق" إزاء تصعيد أعمال العنف في الضفة الغربية، مؤكدة أن تقارير عن هجوم شنه إسرائيليون على قرية فلسطينية "مقلقة".وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، بعد إدانته مقتل أربعة إسرائيليين قبلها بيوم في مستوطنة عيلي "نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة".وقال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه استخدم طائرة مسيرة في ضرب مجموعة مسلحة في الضفة الغربية وأحبط هجوما.وأفادت مراسلة "الحرة" بأن هذه أول عملية استهداف جوية إسرائيلية منذ أكثر من 20 عاما في المنطقة.ونقلت مراسلة "الحرة" في رام الله عن مصادر فلسطينية وشهود عيان القول إن العملية استهدفت مركبة فلسطينية شمالي جنين، مشيرة إلى أن مصادر محلية أكدت أن الجيش الإسرائيلي منع سيارات إسعاف فلسطينية من الوصول لمكان الحادث وسط تطويق إسرائيلي عسكري للمنطقة.وقتلت القوات الإسرائيلية حتى الآن هذا العام 174 فلسطينيا من بينهم مدنيون لكن معظمهم من المسلحين، وفي الوقت نفسه، قُتل 24 إسرائيليا وأجنبيا في هجمات شنها فلسطينيون في الضفة الغربية والقدس وفي بعض المدن الإسرائيلية، بحسب وكالة رويترز.