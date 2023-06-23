لقاء يجمع أردوغان بنتنياهو الشهر المقبل

وفي سبتمبر 2022، التقى أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، في نيويورك، في أول لقاء قمة بين قادة البلدين منذ سنوات، ويتوج اللقاء مسارا من خطوات تحسين العلاقات بين البلدين.وقال مكتب لابيد في بيان رسمي، إنه التقى في نيويورك، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وهذا هو الاجتماع الأول بين رئيس وزراء إسرائيل ورئيس تركيا منذ الإعلان عن إعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل وعودة السفراء والقناصل العامين إلى إسرائيل وتركيا.وأشاد لابيد بزيادة مستوى التمثيل وكذلك تعيين السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى تركيا، إيريت ليليان.وتحسنت في خلال عام 2022 العلاقات الإسرائيلية التركية، وفيما يلي أبرز التطورات على علاقة البلدين في الأشهر الأخيرة.مارس/ اذار 2022: الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، يصل أنقرة ويلتقي أردوغان، في أرفع زيارة لمسؤول إسرائيلي منذ عام 2008.مايو/ ايار 2022: وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يصل إلى إسرائيل، في أول زيارة لوزير خارجية تركي إلى الدولة العبرية منذ 15 عاما.يونيو/ حزيران 2022: يائير لابيد يزور تركيا ويعقد مباحثات مع جاويش أوغلو، ولم يكن لابيد حينها قد تولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، بل كان وزيرا للخارجية.يوليو/ تموز 2022: إسرائيل وتركيا تبرمان اتفاقا يمكّن الطائرات الإسرائيلية من الهبوط والإقلاع مجددا في المطارات التركية مثل إسطنبول.أغسطس/ اب 2022: أعلنت إسرائيل وتركيا استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما، بما يشمل إعادة السفراء والقناصل العامين.