حطمت أرقاماً قياسية.. الصين تعلن حالة إنذار قصوى بسبب موجة حر

وتسجل الصين عادة درجات حرارة مرتفعة في الصيف ولا سيما في غربها القاحل وجنوبها.وسكان العاصمة بكين معتادون أيضاً على الحر في هذه الفترة من السنة.إلا أن البلاد تسجل في الأشهر الأخيرة أحوالاً جوية قصوى ودرجات حرارة غير اعتيادية محلياً يفاقمها تغير المناخ، حسبما يفيد علماء.فصباح الجمعة صدر 185 إنذاراً أحمر في جزء من شمال البلاد وشرقها بما يشمل بكين ومدينة نيانجين الكبيرة شرقاً فضلاً عن الإقليمين المجاورين للعاصمة هيبي وشاندونج.ما هو الإنذار الأحمر؟والإنذار الأحمر هو أعلى مستوى لدى مصلحة الأرصاد الجوية الصينية.وقالت المصلحة أن هذا الإنذار يفعّل للمرة الأولى في بكين منذ عام 2014، مع توقع حرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية مجدداً.وسجلت العاصمة الصينية، الخميس، 41.1 درجة مئوية وهي الأعلى في شهر يونيو الجاري منذ بدء التدوين بالسجلات في عام 1961.وكتبت امرأة عبر شبكة "ويبو" للتواصل الاجتماعي "هذه حرارة لا يتحملها البشر وهذا ليس شهر يونيو".في شوارع بكين كان نساء، يتنقلن، الجمعة، وقد وضعن قناعاً يغطي كامل وجوههن للحماية من أشعة الشمس، واعتمرن قبعات واسعة.أرقام قياسية جديدةوعلى امتداد قنوات المدينة المائية، وضع البعض أقدامهم في المياه لتخفيض حرارة جسمهم.في إقليم شاندونج الساحلي على البحر الأصفر، بلغت الحرارة، الخميس، في بعض الأماكن 43 درجة مئوية على ما أفادت مصلحة الأرصاد الجوية.وذكرت وسائل إعلام محلية إن 17 محطة للأرصاد الجوية على الصعيد الوطني سجلت تحطيماً لمستويات الحرارة القياسية.ويتوقع أن يتواصل الحر الشديد في شمال الصين وشرقها لمدة 8 أيام على الأقل على ما أفادت مصلحة الأرصاد الجوية، الجمعة.