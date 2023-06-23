شرط إيراني لعبور السفن عبر مضيق هرمز

وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، إن "أي سفينة تريد المرور عبر مضيق هرمز، يجب أن تبلغنا بجنسيتها ونوع حمولتها ووجهتها بالفارسية، وإذا لم تفعل ذلك فسوف نلاحقها بالتأكيد"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).كما أشار إلى أنه "لم يُسمح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز في عهد شاه إيران محمد رضا بهلوي".وتابع: "لكن الآن، يجب على السفن التي تمر عبر هذا المضيق، بما في ذلك السفن والسفن الحربية وأي قوارب، تقديم نفسها باللغة الفارسية".