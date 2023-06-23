"فاغنر" توجه اتهاماً للجيش الروسي.. موسكو ترد

ونقلت الخدمة الصحفية لمجموعة فاغنر عن بريغوجين قوله "تم قصف معسكر خلفي لنا.. قُتل عدد كبير من المقاتلين.. بعد أن رأونا بأننا لم ننكسر قصفونا".وتابع مهددا "في المستقبل القريب سنقرر كيف سنرد على هذه الفظائع الخطوة التالية هي خطوتنا".من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضربة مزعومة من وزارة الدفاع الروسية للمعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي مجرد تحريض إعلامي.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "جميع المنشورات ومقاطع الفيديو الموزعة على شبكات التواصل الاجتماعية حول الضربة المزعومة من قبل وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة فاغنر لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي".