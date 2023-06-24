بعد تمرد "فاغنر".. الكشف عن مكان تواجد بوتين

وقال المتحدث دميتري بيسكوف إن "الرئيس يعمل من الكرملين"، وفق ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي، وذلك ردا على سؤال بشأن معلومات تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن بوتين غادر موسكو بسبب التمرد".ووصف الرئيس الروسي ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاغنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".وقال بوتين في كلمة له، اليوم إنه "تم جر قوات فاغنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد".وقال بوتين بوتين إن "الأجهزة الأمنية أعلنت حالة مكافحة الإرهاب وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف".وكانت مصادر روسية، قالت في وقت سابق اليوم إن "قوات فاغنر سيطرت على كل المواقع العسكرية في فورونيج" على بعد 500 كيلومتر من موسكو.وسبق أن سيطرت قوات فاغنر على كل المواقع العسكرية في روستوف.وقال قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين: "موجودون في مركز قيادة المنطقة الجنوبية وسيطرنا على المنشآت العسكرية والمطار في روستوف".وطالبت وزارة الدفاع الروسية مقاتلي فاغنر بتسليم أنفسهم وعدم التمرد على الجيش.وقالت الوزارة لمقاتلي فاغنر: "تم خداعكم وجركم إلى عملية إجرامية وسنضمن سلامتكم".