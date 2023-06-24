طهران تعلن دعمها لروسيا بعد تمرد قوات "فاغنر"

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني قوله، إن "إيران تدعم سيادة القانون في روسيا الاتحادية وتعتبر التطورات الأخيرة شأنا داخليا لروسيا".وتزامن إعلان الخارجية الإيرانية مع أخرى مشابهة، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن فيها "دعمه الكامل" في مواجهة التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية الروسية".وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلن قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، التمرد المسلح ضد الدولة الروسية، مشيرا إلى أن "موسكو سيكون لها رئيس جديد".وفي أعقاب ذلك، بدأ الجيش الروسي عملية عسكرية للتصدي لتمرد فاغنر، الذي وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "طعنة في الظهر".