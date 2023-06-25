جزيرة فنلندية تمنع سياحها من حمل "الموبايل": استمتعوا بالطبيعة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
08:30 PM
الى
09:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الأمم المتحدة توجه دعوة بعد أحداث روسيا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-459847-638232762887582491.jpg
جزيرة فنلندية تمنع سياحها من حمل "الموبايل": استمتعوا بالطبيعة
دوليات
2023-06-25 | 03:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
875 مشاهدة
السومرية نيوز - دوليات
تطلب جزيرة أولكو-تاميو غير المأهولة في فنلندا، من السياح القادمين إليها التخلي عن هواتفهم النقالة، من أجل التواصل مع الطبيعة، لتصبح الجزيرة منفصلة عن عالم رسائل البريد الإلكتروني واجتماعات الإفطار، بعد تصنيفها كأول جزيرة سياحية "خالية من الهواتف" على هذا الكوكب.
صحيفة The Times البريطانية، أن جزيرة أولكو-تاميو تقع على بعد 8 كيلومترات من الحدود البحرية لفنلندا مع روسيا، وهي مكان ناءٍ من الأساس، ولا تزوره إلا طيور الخرشنة القطبية الشمالية وبط أسقطور المخملي، وأحياناً قوارب عشاق الطبيعة.
تشير الصحيفة إلى أن منع استخدام الهاتف في الجزيرة هو إجراء اتخذه مجلس السياحة المحلي كتشجيع لطيفٍ أكثر من كونه حظراً صارماً، إذ يُمنح جميع الركاب الذين يستقلون العبّارة من كوتكا، أقرب ميناء إلى الجزيرة في البر الرئيسي، ملصقاً لوضعه على هواتفهم الذكية لتشجيعهم على التوقف عن استخدامها.
تقوم الفكرة بالأساس على تشجيع الزائرين على أخذ "استراحة رقمية" والتركيز بالكامل على الطبيعة في الجزيرة الموجودة في الخليج الشرقي لفنلندا، التي تضم صخوراً مغطاة بالأشنة ومتنزهاً وطنياً.
تقول جوانا تاينيلا، مديرة إدارة السياحة في Visit Kotka-Hamina: "هذا نوعاً ما تذكير ودي، وقد قوبل بترحيب شديد حتى الآن. والتعليقات تأتينا بأن هذا موضوع مهم ومن الضروري أن يُناقش على نطاق أوسع: هل نحتاج حقاً إلى أجهزتنا المحمولة معنا حين نستمتع بالطبيعة؟".
من جانبها، أشارت سارة بالين، حاكمة ولاية ألاسكا السابقة، إلى أن سكان ولايتها لهم نظرة خاصة لروسيا، لأنها قريبة جداً بحيث يمكن لبعضهم رؤيتها، وهذا ينطبق أيضاً على جزيرة ألكو تاميو، ففي يوم صافٍ من السهل رؤية جزيرة سومري الروسية القريبة من برجها الخاص بمراقبة الطيور.
خلال الحرب العالمية الثانية أصبحت أولكو-تاميو جزءاً من خط المواجهة البحرية لفنلندا، بعد أن استولى الاتحاد السوفييتي على الأراضي المجاورة في البر الرئيسي في حرب شتاء 1939-1940.
كانت الجزيرة محصنة بأبراج مراقبة ومدفعية ساحلية توفر غطاءً للفنلنديين أثناء صدهم لهجوم برمائي شنه الجيش الأحمر على سومري عام 1942.
تشتهر الجزيرة اليوم بأنها مركز أرخبيل، وتحمل صفة متنزه وطني يجذب حوالي 17 ألف زائر سنوياً، معظمهم من الفنلنديين، وعدد قليل أيضاً من الإستونيين والأوروبيين الآخرين.
تقول تاينيلا إن قاعدة حظر الهواتف لن تُطبق تطبيقاً صارماً في معظم الأحوال، وأضافت: "ليس من الطبيعي بالنسبة لكثيرين منا أن نذهب ونتحدث إلى أشخاص لا نعرفهم، أو على الأقل هذا ما يُقال عادةً عن الفنلنديين. ولن تتعرض لأي انتقادات ما لم يصدر هاتفك صوتاً مرتفعاً أكثر من اللازم".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"أني عراقي مو إيراني".. قصة منتسب أمني كان "يبكي" بالمباراة النهائية الاخيرة (فيديو)
محليات
30.52%
03:50 | 2023-06-24
"أني عراقي مو إيراني".. قصة منتسب أمني كان "يبكي" بالمباراة النهائية الاخيرة (فيديو)
03:50 | 2023-06-24
أحد أبطال مسلسل "بيت الطين".. وفاة فنان عراقي شهير في تركيا
محليات
25.69%
02:13 | 2023-06-25
أحد أبطال مسلسل "بيت الطين".. وفاة فنان عراقي شهير في تركيا
02:13 | 2023-06-25
إحصلي على قدمين أكثر نعومة في عيد الاضحى
للنساء فقط
22.62%
05:22 | 2023-06-25
إحصلي على قدمين أكثر نعومة في عيد الاضحى
05:22 | 2023-06-25
بعد فلاح إبراهيم.. وفاة فنان عراقي آخر
محليات
21.16%
11:37 | 2023-06-25
بعد فلاح إبراهيم.. وفاة فنان عراقي آخر
11:37 | 2023-06-25
المزيد
أحدث الحلقات
خط أحمر
في الطارمية...ارهابيون نفذوا عمليات عديدة واليوم هم في قبضة القوى الأمنية - الحلقة ٩ | الموسم 6
17:00 | 2023-06-25
خط أحمر
في الطارمية...ارهابيون نفذوا عمليات عديدة واليوم هم في قبضة القوى الأمنية - الحلقة ٩ | الموسم 6
17:00 | 2023-06-25
Morning Live
اهمية مراجعة طبيب العيون - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-25
Morning Live
اهمية مراجعة طبيب العيون - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-25
ناس وناس
آراء رواد شارع المتنبي عن الموازنة الجديدة - الحلقة ٤٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-06-25
ناس وناس
آراء رواد شارع المتنبي عن الموازنة الجديدة - الحلقة ٤٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-06-25
رحال
الأفاعي السامة والتراث العراقي في منطقة المسحك والزوية - الحلقة ٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-24
رحال
الأفاعي السامة والتراث العراقي في منطقة المسحك والزوية - الحلقة ٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-24
اسرار الفلك
من ٢٤ الى ٣٠ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-24
اسرار الفلك
من ٢٤ الى ٣٠ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-24
Biotic
متلازمة داون - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-23
Biotic
متلازمة داون - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-23
Dayane & The City
جولة مميزة في منطقة لبنانية - الحلقة ٤ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-23
Dayane & The City
جولة مميزة في منطقة لبنانية - الحلقة ٤ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-23
علناً
الموازنة وقانون العمل - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-22
علناً
الموازنة وقانون العمل - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-22
صمون وزعتر
مطاعم العراق ما تعرف وقت..24 ساعة شغالة - حلقة ٩ | الموسم 5
15:30 | 2023-06-22
صمون وزعتر
مطاعم العراق ما تعرف وقت..24 ساعة شغالة - حلقة ٩ | الموسم 5
15:30 | 2023-06-22
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
في الطارمية...ارهابيون نفذوا عمليات عديدة واليوم هم في قبضة القوى الأمنية - الحلقة ٩ | الموسم 6
17:00 | 2023-06-25
خط أحمر
في الطارمية...ارهابيون نفذوا عمليات عديدة واليوم هم في قبضة القوى الأمنية - الحلقة ٩ | الموسم 6
17:00 | 2023-06-25
Morning Live
اهمية مراجعة طبيب العيون - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-25
Morning Live
اهمية مراجعة طبيب العيون - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-25
ناس وناس
آراء رواد شارع المتنبي عن الموازنة الجديدة - الحلقة ٤٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-06-25
ناس وناس
آراء رواد شارع المتنبي عن الموازنة الجديدة - الحلقة ٤٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-06-25
رحال
الأفاعي السامة والتراث العراقي في منطقة المسحك والزوية - الحلقة ٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-24
رحال
الأفاعي السامة والتراث العراقي في منطقة المسحك والزوية - الحلقة ٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-24
اسرار الفلك
من ٢٤ الى ٣٠ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-24
اسرار الفلك
من ٢٤ الى ٣٠ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-24
Biotic
متلازمة داون - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-23
Biotic
متلازمة داون - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-23
Dayane & The City
جولة مميزة في منطقة لبنانية - الحلقة ٤ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-23
Dayane & The City
جولة مميزة في منطقة لبنانية - الحلقة ٤ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-23
علناً
الموازنة وقانون العمل - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-22
علناً
الموازنة وقانون العمل - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-22
صمون وزعتر
مطاعم العراق ما تعرف وقت..24 ساعة شغالة - حلقة ٩ | الموسم 5
15:30 | 2023-06-22
صمون وزعتر
مطاعم العراق ما تعرف وقت..24 ساعة شغالة - حلقة ٩ | الموسم 5
15:30 | 2023-06-22
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تتمكن الحكومة الحالية من تحسين واقع الكهرباء في العراق؟
هنالك نافذة أمل
هنالك نافذة أمل
مشكلة يصعب حلها
مشكلة يصعب حلها
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.