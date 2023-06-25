مقتل وإصابة 39 مواطنا سوريا إثر قصف روسي على ريف إدلب

السومرية نيوز - دوليات

أفاد الدفاع المدني في شمالي سوريا بمقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين في قصف روسي استهدف سوقا للخضار في جسر الشغور بريف إدلب.

كما أفادت مصادر في المعارضة السورية بأن القصف استهدف أيضا محيط إدلب (شمال غربي سوريا).



يشار إلى أن المنطقة شمال غربي سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة شهدت اتفاقا لوقف إطلاق النار برعاية روسية تركية في مارس/آذار 2022.