لافروف: بايدن وزيلينسكي لديهما خيال خصب حول التهديد النووي الروسي

وقال وزير الخارجية الروسي في تصريح صحفي: "من الصعب بالنسبة لي التعليق على ما يقوله رئيس الولايات المتحدة (جو بايدن) مؤخرا، وكذلك بالنسبة للمراقبين الآخرين الذين يتساءلون عن كيفية تفسير كل هذا. لا أود أن أعير أهمية كبيرة لتخيلات لفظية لا أساس لها".وأضاف، أن "تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في هذا الشأن ناتجة عن "قدرة أكثر عنفا على التخيل".تابع لافروف: "ليس لدي خلفية طبية، كخلفية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين".واوضح: "لا يمكنني أن أتحمل المسؤولية عن الحالة النفسية لمن يثبتون بشكل متكرر يوميا عدم كفاءتهم".وجاء تصريح لافروف تعليقا على ما قاله بايدن حول أن التهديد باستخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأسلحة النووية التكتيكية، تهديد "حقيقي".