الاتحاد الأوربي يبحث تمرد "فاغنر" على السلطة الروسية

أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الاحد، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون غدا الاثنين في لوكسمبورغ، محاولة قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة التمرّد على السلطة.





وأضاف: "سيمثّل بلجيكا وزير الخارجية حجة لحبيب".

وقال دي كرو للصحفيين في أعقاب اجتماع مجلس الأمن الوطني في بروكسل: "سيبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ بين المحاور الرئيسية للمناقشات، الوضع في روسيا بعد دعوة يفغيني بريغوجين مؤسس شركة "فاغنر" للتمرد المسلح، والذي تمت تسويته في وقت لاحق".وأضاف: "سيمثّل بلجيكا وزير الخارجية حجة لحبيب".