أول تعليق رسمي صيني على ازمة "فاغنر" في روسيا

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان أنّ "الصين بصفتها "جارة صديقة وشريكة في حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشامل، تدعم روسيا في حماية الاستقرار الوطني وتحقيق التنمية والازدهار".وشدّد البيان على أنّ "بكين تعتبر أنّ المسألة "شأن داخلي" روسي".وكانت الصين امتنعت حتى ليل الأحد عن التعليق على الأزمة التي شهدتها روسيا في نهاية الأسبوع والتي وافق بريغوجين في إطار تسويتها على الانتقال إلى بيلاروسيا بعدما اضطر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للموافقة على صفقة تعهّد فيها عدم ملاحقة قائد مجموعة المرتزقة.