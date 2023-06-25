الحزب الاشتراكي اللبناني يختار رئيسا جديدا بالتزكية

وقال الحزب في بيان "فاز النائب تيمور جنبلاط برئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي بالتزكية".وزكّى أعضاء الحزب بين نحو ألفي شخص من مناصريهم في قرية عين زحلتا التابعة لقضاء الشوف معقل الطائفة الدرزية، النائب البالغ من العمر 41 عاماً، كزعيم جديد لهم خلفاً لوالده الذي ترأّس الحزب طيلة 45 سنة.وسيتولّى تيمور جنبلاط رئاسة الحزب في وقت يُعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية مستمرة منذ نحو أربع سنوات، ويلقى اللوم فيها على فساد الطبقة السياسية الحاكمة، والتي تعتبرُ عائلة جنبلاط إحدى مكوّناتها الأساسية.ويمثّل الدروز نحو خمسة في المئة من سكّان لبنان، وتشكل الكتلة البرلمانية الصغيرة التي يرأسها تيمور جنبلاط ثقلاً مؤثراً في حال تحالفها مع كتل أخرى، في بلد تتقاسم فيه الطوائف المناصب وتعدّ الوراثة السياسية أمراً شائعاً داخل العائلات والأحزاب.وفشل البرلمان اللبناني في 14 حزيران مرة جديدة في محاولته لانتخاب رئيس للجمهورية على وقع انقسام سياسي في البلاد، ما أدّى لاستمرار شغور منصب رئاسة الجمهورية منذ نحو ثمانية أشهر.وتأسّس الحزب على يد كمال جنبلاط، جدّ تيمور ووالد وليد، على أفكار يسارية، وصار لاحقاً أحد أبرز المكوّنات السياسية للطائفة الدرزية في لبنان.