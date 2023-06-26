إيران توجه رسالة "شديدة" لكردستان بشأن "اتفاقها الأمني السري" مع أمريكا

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في رده على سؤال بشأن "الاتفاق السرية بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان العراق في الشؤون الأمنية": بناءً على علاقات حسن الجوار بين حكومتي إيران والعراق وأيضًا بناءً على الاتفاقية الأمنية بين البلدين، نتوقع من الحكومة العراقية أن تتصرف في نفس الإطار وتتصرف الحكومة العراقية على مسؤوليتها الخاصة، ويجب على سلطات إقليم كردستان العراق التصرف بمسؤولية والحفاظ على سياسة الجوار في العلاقات مع إيران".وأضاف: "لم نثق أبدًا بحكومة الولايات المتحدة لأنها سعت لخلق توتر بين الدول، لا شك أن الحكومة العراقية ستقدم إيضاحات في هذا الصدد، كما يجب على سلطات إقليم كردستان العراق أن توضح في هذا الصدد، ويجب أن نرى ما هو تفسيرها في ذلك".وأشاد كنعاني، بالجهود التي تبذلها قيادة المملكة العربية السعودية لتنظيم موسم الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام، وقال ان وزارة الخارجية على اتصال دائم ببعثة الجمهورية الاسلامية الايرانية وممثل قائد الثورة الاسلامية في شؤون الحج والسفارة الإيرانية في السعودية لمتابعة شؤون الحجاج الايرانيين.وحول تعزیز علاقات إيران مع دول المنطقة وبعض التكهنات حول الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بين: موقف إيران من أمريكا واضح تماما ونحن علی اعتاب أسبوع مراجعة حقوق الإنسان الأمريكية.. وقد أشرت إلی بعض الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، والتي كانت مجرد عناوين قليلة من بين آلاف الأعمال الوحشية للإدارة الأمريكية ضد شعبنا وحكومتنا.وأضاف أن نهج إيران تجاه أمريكا يعود إلى سلوكها العدائي ولن يتغير موقف إيران تجاه الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتغير سلوك هذا البلد بشكل جذري.وبين كنعاني، ان إيران لم تربط علاقاتها الخارجية وتأمين مصالحها الوطنية بدولة أو قضية معينة، مضيفا أن نظرة ورؤیة الحكومة الايرانية تعتمد على إقامة علاقات متوازنة مع الدول المختلفة على أساس الاحترام المتبادل.وصرح وزير الخارجية الإيراني، أن التغيير الجوهري في سلوك أمريكا تجاه إيران هو مقدمة لأي نوع من التغيير، مؤكدا إن نظرة قائد الثورة الإسلامية تجاه أمريكا هي محط الاهتمام للشعب والحكومة الإيرانية.وتابع كنعاني: إيران توسع علاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى على أساس المصالح الوطنية والاحترام المتبادل وفي العامين الماضيين، وشهدنا النتائج المفيدة لنهج سياسة التآزر الإقليمي للحكومة.