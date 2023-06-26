صادرات إيران غير النفطية الى العراق تبلغ أكثر من ملياري دولار في 3 أشهر

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأنه تم تصدير 35.5 مليون طن من البضائع بقيمة 12.5 مليار دولار في الربيع، باستثناء النفط الخام وزيت الوقود والكيروسين وتجارة الأمتعة، واستيراد 8.6 مليون طن من البضائع بقيمة 14 مليار دولار.وبحسب التقرير، فقد زادت الصادرات غير النفطية خلال هذه الفترة بنسبة 42.24٪ من حيث الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وانخفضت بنسبة 84.8٪ من حيث القيمة، وزادت الواردات من حيث الوزن والقيمة بنسبة 1٪ و 79.5٪ على التوالي.وذكر التقرير ان الصين والعراق وتركيا والإمارات والهند كانت الوجهة الأولى في تصدير البضائع، حيث بلغت 3 مليارات و 500 مليون دولار و 2 مليار و300 مليون دولار و 1 مليار و700 مليون دولار و 1 مليار و300 مليون دولار و 489 مليون دولار تم تصديرها إلى هذه الدول الخمس.كما أن أول 5 دول منشأ للبضائع المستوردة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام شملت الإمارات بقيمة 4 مليارات و 100 مليون دولار، والصين 4 مليارات دولار، وتركيا 1 مليار 500 مليون دولار، وألمانيا 548 مليون دولار والهند 501 مليون دولار.كما تم خلال هذه الفترة عبور 3 ملايين و 500 ألف طن من البضائع عبر إيران، والتي انخفضت بنسبة 86.7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.