"ضحايا تحت الأنقاض".. انهيار مبنى مكون من 13 طابق في مصر (فيديو)

#مصر
انهيار عمارة من 13 طابقاً في #الإسكندرية بمصر وهناك عدد كبير من السكان تحت الأنقاض وفرق الإنقاذ تهرع للمنطقة.
اللهم احفظهم بحفظك وأخرجهم سالمين. pic.twitter.com/rB5iyxBLCN
— Abu Mahmoud (@zaeem16064429) June 26, 2023
#مصر
انهيار عمارة من 13 طابقاً في #الإسكندرية بمصر وهناك عدد كبير من السكان تحت الأنقاض وفرق الإنقاذ تهرع للمنطقة.
اللهم احفظهم بحفظك وأخرجهم سالمين. pic.twitter.com/rB5iyxBLCN
انهيار مبنى من 13 طابقا في #الإسكندرية... عدد كبير من السكان تحت الأنقاض https://t.co/us9bzyeYXz pic.twitter.com/xTwuYL2xxO
— موقع عرب 48 (@arab48website) June 26, 2023
انهيار مبنى من 13 طابقا في #الإسكندرية... عدد كبير من السكان تحت الأنقاض https://t.co/us9bzyeYXz pic.twitter.com/xTwuYL2xxO