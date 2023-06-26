الاتحاد الأوربي يفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي ببيان في الجريدة الرسمية للاتحاد: "تم إدراج 7 مسؤولين إيرانيين في قائمة العقوبات، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".واضاف: "شملت الحزمة الجديدة مسؤولين في السلطة القضائية وأجهزة الأمن الإيرانية".في وقت سابق، فرض الاتحاد الأوروبي عدة حزم من العقوبات ضد إيران، شملت 223 فردا و37 منظمة.وتدعي بروكسل أن "المسؤولين والمنظمات الإيرانية الذين شملتهم العقوبات، متورطون في قمع الاحتجاجات في البلاد".وتنص العقوبات الأوروبية على "حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد جميع الأصول على أراضي دول الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على الشركات الأوروبية نقل أي موارد إلى المنظمات التي تم إدراجها في قائمة العقوبات".