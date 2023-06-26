الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول إقامة دولة فلسطين

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن "تصريحات نتنياهو، اعتراف رسمي بسياسة الحكومة الإسرائيلية المعادية للسلام، والرافضة لقرارات الشرعية الدولية ولتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتأكيد جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي، واعتراف بالتخريب الإسرائيلي المتعمد لجميع الاتفاقيات والتفاهمات والجهود الإقليمية والدولية والأمريكية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع".وأضافت أن "رفض نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة هو التفسير السياسي لانتهاكات جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين وعناصر الإرهاب وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومزروعاتهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إن لم يكن هذا الموقف تشجيعاً لعناصر الإرهاب على ارتكاب المزيد من جرائم سرقة الأرض الفلسطينية، وتعميق الاستيطان، وزرع المزيد من البؤر العشوائية، لتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".وطالبت الوزارة، الإدارة الأمريكية، بـ"التعامل مع مواقف نتنياهو المعادية للسلام بمنتهى الجدية، واتخاذ ما يلزم من العقوبات والضغوطات والإجراءات لحماية فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على احترام التزاماتها تجاه المواطنين الفلسطينيين، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت، الإثنين، عن تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية في جلسة مغلقة مع لجنة الكنيست للخارجية والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، التي أكد فيها نتنياهو عدم السماح للفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة، وأن إسرائيل تستعد لمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس.