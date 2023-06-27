الصحة السعودية تعلن تسجيل 287 حالة إصابة بالإجهاد الحراري بين الحجاج

السومرية نيوز - دوليات



أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 287 حالة إصابة بالإجهاد الحراري بين الحجاج.

وذكرت الوزارة في بيان على تويتر تابعته السومرية نيوز، انه "تم تسجيل عدد (287) حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج، حتى هذه اللحظة -نسأل الله لهم السلامة".



ودعت حجاج بيت الله، "عند توجههم إلى مزدلفة، بالحرص على عدم إجهاد أنفسهم والاكثار من شرب الماء".