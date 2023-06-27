السومرية تنشر أبرز لقطات الحجاج خلال الوقوف على جبل عرفات في السعودية

السومرية نيوز – دوليات



أدى الحجاج المسلمون، اليوم الثلاثاء 27 حزيران/يونيو 2023، ركن الحج الأعظم، بالوقوف على جبل عرفات، في وقت قالت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة إن إجمالي أعداد الحجاج تجاوز المليون و845 ألف حاج وحاجة.



ونرصد لكم أبرز اللقطات للحجاج من فوق جبل عرفات، بعد إعلان السلطات السعودية نجاح خطة تصعيدهم.