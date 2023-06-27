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لماذا يختلف المسلمون في تحديد يوم عيد الأضحى؟.. 11 دولة تحتفل به الخميس

دوليات

2023-06-27 | 16:07
لماذا يختلف المسلمون في تحديد يوم عيد الأضحى؟.. 11 دولة تحتفل به الخميس
6,967 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

يعدّ اختلاف الدول الإسلامية في الإعلان عن تاريخ بدء شهر رمضان وعيد الفطر أمراً شائعاً ومألوفاً بين المسلمين، إذ يصل في بعض الأحيان ذلك الإختلاف إلى أربعة أيّامٍ، غير أنّ الاختلاف في موعد يوم عيد الأضحى يعدّ أمراً غريباً وغير مألوف، فهذه السنة انقسمت الدول العربية والإسلامية إلى مجموعتين، فبينما يقف المسلمون على صعيد عرفات لتأدية أعظم أركان الحج، وأعلنت المملكة العربية السعودية وغالبية الدول العربية والإسلامية أنّ الأربعاء 28 يونيو/حزيران هو أوّل أيام عيد الأضحى المبارك، بينما ستحتفل 11 دولة مسلمة أو بها جاليات كبيرة مسلمة بعيد الأضحى المبارك يوم الخميس 29 يونيو/حزيران.

يشار الى ان عيد الأضحى في العراق، سيبدأ وفقاً لديوان الوقف السني في 28 من حزيران الجاري أي يوم غد الاربعاء، بينما حددت المرجعية الدينية العليا في النجف ان يكون العيد في 29 من هذا الشهر(الخميس).

لماذا تختلف الدول في تاريخ يوم عيد الأضحى؟
في كلّ سنة، يكون اهتمام المسلمين منصباً على تحديد بداية ثلاثة أشهر، هي: شهر رمضان، وشهر شوال من أجل عيد الفطر، وشهر ذي الحجة من أجل تحديد عيد الأَضحى المبارك.

ومثل كلّ عام، تختلف الدول في تحديد يوم بدء شهر ذي الحجة، وبالتالي تختلف في الإعلان عن يوم عيد الأضحى، وذلك على الرغم من تحديد السلطات السعودية لتاريخ وقفة عرفة التي تجمع الحجاج على صعيد عرفات، والتي يعقبها عيد الأضحى المبارك بيومٍ واحدٍ.

ويعود سبب التباين والاختلاف في تحديد أول يوم عيد الأضحى المبارك إلى كون بعض البلدان تعتمد على الرؤية بالعين المجردة للهلال، وأخرى لا يُكتفى فيها برؤية شخص واحد أو شخصين خاصة إذا كان الجو صحواً، بينما تعتمد دول كثيرة على الحساب الفلكي، في حين تزاوج بعض الدول بين الرؤية والحساب.

وتعاني الدول التي تعتمد على الرؤية لإعلان ظهور هلال ذي الحجة من صعوبة تحديده، خصوصاً في الحالة التي تكون فيها رؤية الهلال صعبة نوعاً ما، وذلك عندما تكون ولادة الهلال بالقرب من الشمس، إذ تصبح رؤيته وإمكانية تحديده صعبة، وخاصةً عندما يولد الهلال بعد غروب الشمس بوقتٍ قليل، أو في حالة وجود الغيوم الكثيفة التي تمنع الرؤية، لذلك نجد اختلافاً بين الدول التي تعتمد على الطريقة نفسها لتحديد تاريخ بداية شهر ذي الحجة ويوم عيد الأضحى المبارك.

كما يشكّل اختلاف الموقع الجغرافي للدول عاملاً آخر يؤدي إلى اختلاف تحديد بداية شهر ذي الحجة، فمنها من ترى الهلال في نصف الكرة الشرقي، وبالمقابل لا يُرى في النصف الغربي من العالم، وهو ما يجعل الدول العربية والإسلامية تعتمد على عدة مراكز للرصد بمناطق مختلفة من البلاد.

كيف يتمّ تحديد عيد الأضحى؟
يدور القمر حول الأرض مرة واحدة كل 28 يوماً تقريباً، وفي أثناء دورانه يمر بأطوارٍ مختلفة، بدايةً بالمحاق ومروراً بالهلال ثم التربيع الأول والأحدب المتزايد، ثم البدر والأحدب المتناقص، ثم التربيع الثاني، ثم الهلال المتناقص، وعودة مرة أخرى إلى المحاق.

وتختلف مواقيت غروب القمر باختلاف طوره، فعندما يكون القمر محاقاً فإنه يشرق مع الشمس ويغيب معها تقريباً، وعندما يكون هلالاً فإنه يشرق بعد شروق الشمس بقليل ويغرب بعد غروبها بدقائق، ولرؤية هلال الشهر الجديد تقام عملية التحري في يوم 29 من الشهر الهجري.

ومن أجل تحديد تاريخ عيد الأضحى المبارك، تجتمع لجان الرصد والأهلة في الدول العربية والإسلامية في الـ29 من ذي القعدة من كلّ سنة، إذ إنّ يوم العيد يصادف يوم العاشر من ذي الحجة من كلّ سنة قمرية.

ويفضّل أن تتم عملية الرصد والتحري في الأماكن المرتفعة والخالية من الغيوم، وينظر خلالها المختصون في الرصد إلى جهة الأفق الغربي لحظة غروب الشمس، فإذا رأوا الهلال أصبح اليوم التالي هو أول أيّام ذي الحجة، والعاشر منه هو عيد الأضحى المبارك، وإن لم يروه يصبح اليوم التالي هو المتمم لشهر ذي القعدة، واليوم التالي له هو أول أيام شهر ذي الحجة.

وفي حال استعصاء الرؤية بسبب الضباب والغيوم والأحوال الجوية السيئة، تعلن لجنة الرصد أنّ اليوم التالي هو المتمّم لشهر ذي القعدة بسبب تعذّر الرؤية، واليوم الذي يليه هو الأوّل من ذي الحجة.

11 دولة تعلن تاريخ عيد الأضحى خلافاً للسعودية
كون عيد الأضحى مرتبطاً بالحج، فإنّ أغلب المسلمين يتبّعون المملكة العربية السعودية في تحديد تاريخ هذا العيد، غير أنّه في كلّ سنة تشهد بعض الدول اختلافاً في تحديد عيد الأضحى المبارك. خلال هذه السنة، أعلنت المملكة العربية السعودية أنّ وقفة عرفات ستكون يوم الـ27 يونيو/حزيران، وأنّ يوم العيد سيكون في 28 يونيو، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم 18 يونيو الماضي.

وأعلنت غالبية الدول العربية والإسلامية عن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة يوم 18 يونيو، وبالتالي الإعلان على أنّ يوم 28 يونيو هو أوّل أيام عيد الأضحى المبارك.

في حين أعلنت 11 دولة مسلمة أو بها جاليات كبيرة مسلمة، الاحتفال بعيد الأضحى المبارك يوم الخميس 29 يونيو/حزيران، وذلك بسبب عدم ثبوت رؤية الهلال.وهذه الدول هي:

1. السنغال.
2. المغرب.
3. بريطانيا.
4. الهند.
5. إندونيسيا.
6. إيران.
7. باكستان.
8. بروناي.
9. بنغلاديش.
10. غيانا.
11. ماليزيا.

*دعوات لاعتماد رؤية الهلال في أوروبا لتحديد العيد
أثار اختلاف تاريخ تحديد يوم عيد الأضحى جدلاً واسعاً في بريطانيا، وذلك على خلفية اختلاف مسجدين رئيسيين في بريطانيا بشأن موعد عيد الأضحى، ففي الوقت الذي أعلن فيه مسجد شرق لندن أن العيد سيكون يوم الأربعاء الموافق 28 حزيران/يونيو الجاري، أعلن مسجد مانشستر المركزي أن العيد سيكون في يوم الخميس الموافق الـ29 من الشهر ذاته.

وعلى وقع هذا الاختلاف، طالب علماء مسلمون في بريطانيا باعتماد رؤية الهلال لتحديد الأعياد، وحث هؤلاء المسلمين في المستقبل على اتباع التقارير المنبثقة عن "رؤية الهلال في بريطانيا فقط أو المغرب"، ما يضمن احتفال المسلمين بالعيد في يوم واحد بدلاً من التباين في أيام الاحتفالات.
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