قائد الجيش السوداني يعلن هدنة من جانب واحد في أول أيام العيد

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، هدنة ليوم عرفة وأول أيام العيد.وقال البرهان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، إن "القوات المسلحة ظلت تتحمل مسؤوليتها في التصدي لقوات الدعم السريع".ودعا البرهان الشباب السوداني للانضمام للجيش قائلا "نطلب من جميع شباب بلادي وكل من يستطيع الدفاع ألا يتردد أو يتأخر في أن يقوم بهذا الدور الوطني في مكان سكنه أو بالانضمام للوحدات العسكرية لنيل شرف الدفاع عن بقاء الدولة السودانية" على حد قوله.