بوتين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى: يتميز بالأعمال الصالحة والعدالة في المجتمع

جاء ذلك في خبر نشره موقع الكرملين صباح اليوم الأربعاء، قال فيه بوتين:هذا العيد، الذي يصادف نهاية الحج إلى بيت الله الحرام، يحمل معنى أخلاقيا وروحيا عميقا. ويتميز منذ قديم الأزل بالأعمال الصالحة والاعتناء بالجار، وتأكيد قيم الخير والرحمة والعدالة في المجتمع.ويلعب المجتمع المسلم في روسيا دورا كبيرا وإبداعيا في حياة بلادنا، حيث يساهم بشكل كبير في تعزيز السلام بين الأعراق والأديان، ويحافظ على القيم الأسرية وتنشئة جيل الشباب.اليوم، يظهر المقاتلون المسلمون في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، واستنادا إلى التقاليد التاريخية والروحانية والوطنية، البسالة والشجاعة ونكران الذات، جنبا إلى جنب مع رفاقهم، دفاعا عن روسيا.