هُرب خلال الحرب الإيرانية – العراقية.. طهران تسترجع تمثال "حجري" من بريطانيا

لا يُعرف الوقت المحدد لتهريب هذا النقش الصخري من إيران ولكن بالنظر إلى وقت وصوله إلى الإمارات أي 1988، فمن المرجح انه تم نقله بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد خلال (الحرب الايرانية-العراقية 1980-1988).وتمكنت وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في الحكومة الثالثة عشرة من إعادة 30 قطعة أثرية ثقافية تاريخية إلى إيران بمتابعة جادة.وأعلن القائم بالأعمال الايراني في لندن، مهدي حسيني، الجمعة23حزیران /یونیو: بعد إثبات ملكية تمثال الجندي الساساني لإيران، الذي تم تهريبه إلى إنجلترا، تم عرضه في المتحف البريطاني لمدة ثلاثة أشهر.تم اكتشاف عن هذا التمثال الحجري المعرف بتمثال "الجندي الساساني" والذي يعود إلى العهد الساساني في إيران، يوم السادس عشر من كانون الثاني/يناير عام 2016 في مطار ستانستد بلندن.وقال سنت جون سيمبسون، كبير علماء الآثار بالمتحف البريطاني، في أبريل الماضي: تمت ترميم هذا الاثر هنا في المتحف بإذن من طهران. شعرنا أنه قد لا يكون من الأخلاقي إعادة قطعة أثرية قديمة إلى طهران في حالة غير مناسبة، وقررنا بشكل مشترك أنه يجب عرضه في لندن قبل إرساله إلى طهران.