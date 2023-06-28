200 ألف مسلم يؤدون صلاة العيد بـ7 مساجد في موسكو

وقال المجلس إن صلاة العيد أقيمت في 7 مساجد في العاصمة، شارك فيها حوالي 200 ألف مصل، فيما استقبل مسجد موسكو الكبير لوحده، ما يقرب من 100 ألف مصل وسط إجراءات أمنية مشددة.وألقيت خطبة العيد في مسجد موسكو الكبير، والتي بدأت كما السنوات السابقة بقراءة رسالة تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجهها إلى مسلمي بلاده والعالم.ويبلغ عدد المسلمين في روسيا الاتحادية، 20 مليون نسمة، فيما يقيم نحو مليونين منهم، من ضمنهم مهاجرون من آسيا الوسطى، في العاصمة موسكو.ويتوزع في موسكو سبعة مساجد، منها جامع موسكو الكبير، الذي فتح أبوابه أمام المصلين في عام 2015 والذي يعد الأكبر في أوروبا.أما بخصوص طقوس العيد، والتضحية فقط خصصت بلدية موسكو، حوالي 13 موقعًا لذبح الأضاحي، بالقرب من العاصمة.يذكر أن أعياد المسلمين في موسكو لا تعتبر عطلة رسمية، على عكس الوضع في الجمهوريات المسلمة التابعة لروسيا، كالشيشان، وداغستان.